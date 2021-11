Quinteros estuvo en conferencia de prensa y lamentó que su equipo haya tenido que jugar con juveniles ante Audax Italiano (0-2) y aseguró que el Campeonato Nacional está "desvirtuado" a falta de cinco partidos para el final.

Quinteros dijo en conferencia de prensa que "pensamos que sí fue injusto el tema de los contactos estrechos, pero de todas maneras ya pasó y queremos prevenir. Por eso tomamos la determinación de concentrar".

"Es un campeonato que no es natural, que está desvirtuado. Puede ser que algún equipo sea campeón por la suerte de no tener tantos contactos estrechos y no tal vez el mejor equipo. Es una opinión mía", añadió.

"No estoy enojado. Simplemente uno como profesional trabaja toda la temporada para formar un equipo competitivo y tuvimos mucha mala suerte. Esto te da una bronca que hay que superar porque no depende de nosotros", siguió en la misma línea.

"¿Castigo por qué? Colo Colo no es el club con más contagios. No nos sentimos culpables, este virus está en la sociedad. Hay más equipos con contagios pero por sorpresa no tienen contactos estrechos".

"Se trata de una medida que buscamos para no tener más contactos estrechos en caso de tener un nuevo caso positivo. Cada uno tiene su habitación en el hotel, se traslada en su auto, come en solitario. Todos queremos estar en nuestras casas, pero nuestras familias deben salir a trabajar y estudiar. No queremos exponernos", agregó.

Además, resaltó que "todo el trabajo físico lo hemos hecho por zoom y los jugadores se han mantenido muy bien. Estos días en cancha trabajamos lo táctico. Tengo mucha confianza en que podamos hacer un buen partido, jugar mejor que el rival (Santiago Wanderers), que será muy difícil, y sumar de a tres".

"Trabajamos lo anímico, porque todos en alguna medida sentimos injusticia. En cancha hemos sido en general superiores futbolísticamente a los rivales. Tenemos que seguir trabajando en eso y en lo táctico", cerró.

Sobre el rendimiento de los juveniles ante Audax, Quinteros aseguró que "los chicos han demostrado que tienen mucha personalidad y sienten la camiseta, eso es muy importante para las juveniles de Colo Colo. Fue una carga emocional grande para los jugadores, pero lo dieron todo. Colo Colo tiene mucho futuro".

Finalmente, valoró el llamado de Brayan Cortés a la selección chilena: "Para mi hoy Brayan es el mejor arquero del Campeonato. Cuando nos llegan los rivales él responde muy bien. Creo que tenemos la mejor defensa del año y en eso él ayuda mucho. Muy justa la convocatoria", cerró.

🎙️𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 | En breves minutos Gustavo Quinteros atenderá las preguntas de los medios de comunicación.



📡 ¡Sigue la transmisión EN VIVO!



📲YouTube: https://t.co/ZyR6MFU6Kp#VamosColoColo🤟🏽 pic.twitter.com/h9Qa9Kt2r0 — Colo-Colo (@ColoColo) November 5, 2021

Programación doble fecha noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022

Jornada 13 (Jueves, 11 de noviembre)

Brasil vs Colombia

Ecuador vs Venezuela

Paraguay vs Chile

Perú vs Bolivia

Uruguay vs Argentina

Jornada 14 (Martes, 16 de noviembre)

Argentina vs Brasil

Bolivia vs Uruguay

Chile vs Ecuador

Colombia vs Paraguay

Venezuela vs Perú.