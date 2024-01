Quieren más: Jorge Almirón y Colo Colo apuntan a un tercer refuerzo clave

Colo Colo arrancó el 2024 invicto en la pretemporada que comandó Jorge Almirón en Uruguay. Esto dejó a los dirigentes totalmente ilusionados de cara a lo que puede lograr el equipo si consiguen fichajes de calidad. En este sentido, desde el club apuntan a un tercer fichaje clave que se sumaría a Arturo Vidal y Braian Martínez.

Y es que el nuevo entrenador del Cacique estima que su plantel necesita un defensor central zurdo, pues el equipo no cuenta con un jugador experimentado y que mantenga estas características. El único que cumple es Daniel Gutiérrez y se encuentra en el Preolímpico, razón por la que Almirón no ha podido analizarlo en detalle.

Sin embargo la misión es compleja, pues los albos ya no cuentan con cupos de extranjeros disponibles. Es por esto que el principal apuntado para cubrir esta plaza es Jonathan Villagra, defensor de Unión Española que también está con La Roja Sub 23. No obstante las negociaciones con los Hispanos están complejas, pues no quieren potenciar a un rival directo en torneo.

Jonathan Villagra es opción para Colo Colo.

Recordar que con la inminente llegada de Braian Martínez se utilizaría el último cupo de extranjero disponible. El veloz extremo argentino viene proveniente de Independiente de Avellaneda y fue expresa petición de Almirón para cubrir una de las zonas más bajas de Colo Colo durante la pretemporada, pues puede jugar tanto por izquierda como por derecha.

Es así como el Cacique quiere un tercer refuerzo que llegue a potenciar la defensa del equipo, pues la mayoría de los centrales son diestros. Además, el rendimiento de Maximiliano Falcón no estuvo del todo alto durante la pretemporada, por lo que al parecer el nuevo fichaje llegaría a acompañar a Alan Saldivia en la titular.