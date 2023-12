Quiere su revancha: exjugador de la U asegura que rechazó a Colo Colo

Pasar de Colo Colo a la U, o viceversa, puede dar un giro en 180 grados para la vida de cualquier futbolista. Es por esto que pocos se atreven a cruzar la vereda, ya sea por respeto, amor a la camiseta o temor a represalias. Es en este sentido que un exugador azul admitió haber rechazado fichar en los albos.

Se trata de Rodrigo Echeverría, quien recordó el momento en una entrevista con TNT Sports. "Yo quería dar el salto. Estaba en Chile pero no tenía tantas opciones de jugar. Hubo un momento en el que solo quería cambiar de club. Fue en ese momento en que me llegó una oferta de Colo Colo pero dije que no", señaló el volante.

En ese mismo sentido, el actual volante de La Roja aseguró el motivo por el que tomó la decisión de rechazar ir al Estadio Monumental. "Quiero mi revancha en la U para consolidarme y conseguir cosas. Soy hincha desde chico. Toda mi familia es de la U. Soy agradecido del club y de los hinchas", dijo.

Actualmente el jugador de 28 años está cerca de cambiar de equipo en Argentina y se especula que Diego Martínez, su ahora exDT, quiere llevárselo con él a Boca Juniors. "Me dio mucha seguridad para tomar la decisión de cambiar de equipo. Si se llega a dar sería genial. Sería un salto importante en mi carrera pero eso lo ve mi representante", confesó.