¿Quiebre en el camarín de la U?: Polola de Felipe Seymour "se va de tarro"

Juli Zeitune, panelista de "ESPN Fútbol Show", además de pareja del capitán azul Felipe Seymour, analiza el duro momento de Universidad de Chile.

"Sacando de lado todo lo que hemos hablado de que la Católica fue superior, y si bien estoy de acuerdo en que Diego López no tiene toda la responsabilidad, que no tiene nada que hacer en que se hagan mal algunas cosas técnicas; creo que la U está en un momento en el que tiene que conseguir puntos de la manera que sea. No podemos exigir jugar bien, no podemos exigir nuevos nombres a estas alturas, y con lo que tiene la U necesita algo que la levante", comenzó opinando.

"Tiene que ganar con huevos, con apoyo anímico y con alguien que les dé respuestas. La U Ahora se está quedando sin respuestas y Diego López no es la personas que se las da.

Sebastián Miranda tuvo un rendimiento del 50 por ciento, ganó dos y perdió dos, y es el encargado del darles el empujón por el lado anímico, de decirles 'loco, yo creí en ustedes en esos partidos'. No es lo mismo si la persona que se te para en frente es Diego López

"Yo no estoy adentro del camarín, pero Sebastián Miranda no es quién para marcar los errores en el entretiempo. Andá a saber si se puede meter en los entretiempos y no corrige. Yo no estoy diciendo que (Miranda) se quede para el campeonato que viene, digo que quedan siete partidos y la U tiene que ganar a pelotazo y planchazo. Y que Diego López no es la persona, los jugadores ya no encuentran respuestas en Diego", detalla la novia del capitán azul. y no le creen la idea. (Por) La figura que representa", enfatiza Zeitune.

"Agota recursos. Si ya Diego López no los aleonó en todas estas fechas, que se pare Sebastián Miranda y diga 'loco, estamos pelando el descenso', o 'los aleonamos o nos vamos a la B'. O no sé. Pero a eso voy. Si seguimos llorando porque no tienen un referente, que desciendan. No podemos seguir llorando porque los que pensamos que iban a llegar para hacer peso no lo hicieron. Para mí, Diego López se tiene que porque ya no encontraron respuestas en él", cerró la comunicadora.