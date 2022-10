Querido jugador de Los Cruzados anunció su salida de la Universidad Católica

El zaguero central de la Universidad Católica, Germán Lanaro, anunció su salida de San Carlos de Apoquindo después de siete temporadas. El defensa integró el plantel que consiguió el primer bicampeonato y tetracampeonato en la historia del club.

"Creí que iba a ser más fácil este momento. Tengo muchas sensaciones encontradas, pero me voy del club que tanto quiero, donde conseguimos tantas cosas. Me voy con la cabeza en alto por conseguir todos los objetivos que nos propusimos. Abandono el club a fin de temporada. Es un momento difícil, lo venía trabajando y es el momento para dar ese paso, liberar un lugar para que el club siga creciendo y encuentre otras alternativas", inició.

Además, el zaguero central añadió que "me voy de la UC sabiendo que conseguí un montón de cosas. Dejo amigos y un montón de cosas acá, son siete años y medio. Les agradezco. Me voy siendo muy feliz. Mi corazón se va teñido de azul y blanco con una franja. Me voy sabiendo que lo dejé todo, hubo buenas y malas y entre todos lo sacamos adelante. No es un adiós, es un hasta luego".

Sobre su futuro, el argentino nacionalizado chileno reveló que "no tengo decidido nada. Me costó demasiado este paso que estoy dando. Me sentaré a analizarlo con mi familia para ver como sigue esto. Tenía que cerrar este ciclo importantísimo para mí y para mi familia. No sé lo que venga, quiero analizar bien para tomar una decisión. Soy un agradecido con el rol que el club me dio, veremos más adelante si estoy capacitado para estar acá".

"Si me tengo que quedar con un algún momento en la UC, el primer torneo en el club nos costó mucho, por otro lado, me quedo con que el último año no fue uno de los mejores en lo individual, pero intenté siempre estar. Poner al club y al equipo por delante. Valoro mucho lo que se dice de mí en este momento, siempre quise que quedara marcado", explicó.

También se refirió a su influencia en Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic y Valber Huerta, quienes actualmente brillan en el extranjero: "Cuando los veo triunfando y lo que han crecido en sus clubes, me pone orgulloso. Ojalá haya podido sumarles un granito de arena a su experiencia. Con buenos jugadores siempre es más fácil, no les enseñé, los acompañé en ese proceso de crecimiento. Son buenos jugadores y tiene ganado el respeto".

Finalmente, al ser consultado por los nuevos liderazgos de la UC tras su salida y las de Luciano Aued y José Pedro Fuenzalida señaló que "los que están y los que vendrán van a poner cumplir ese rol. No es algo que me preocupe. Me pone muy orgulloso, de seguir creyendo que dejaste una huella. Me voy con la tranquilidad de que el club encontrará nuevos liderazgos".