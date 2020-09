“Quería retirarme jugando”: El emotivo mensaje de Francisco Silva tras volver al fútbol

View this post on Instagram

Ha pasado un poco más de un año desde mi lesión, donde ha sido un año muy duro para mí, un largo camino de recuperación, tuve que someterme a dos operaciones, miedos e inseguridades, con altos y bajos, y bueno la verdad es que con más bajos que altos, pero siempre con la esperanza de poder recuperarme y volver a vestir esta camiseta cruzada que he amado toda la vida. Siempre mentalizado en querer defender estos colores, a pesar de que muchas veces vi todo difícil, psicológicamente muy cansado, y con fuertes dolores físicos, la incertidumbre muchas veces me mataba, el hecho de estar fuera del lugar que más me gusta, que desde niño soñé con ser futbolista profesional. Fue muy difícil de un día para otro dejar las canchas. Felizmente puedo decir que ya estoy recuperado, 100% comprometido con dar lo mejor de mí, el tiempo que me quede, ya que en estos momentos me encuentro en la cuenta regresiva, pero siempre mi sueño fue retirarme en Católica, y jugando… no lesionado. Espero de todo corazón que en esta nueva etapa pueda conseguir todos los logros junto a mi equipo, cumpliendo con cada desafío. Quería agradecer a todos quienes estuvieron conmigo en este proceso de recuperación: cuerpo médico, técnico y gente que trabaja en el club, en especial a Kurt Von Hagen @kurtvonhagen , Gonzalo Mancilla, Sergio Villarroel y al doctor @andresvillamassiff Andrés Villa, que estuvieron preocupados en todo momento de mí. A mi familia, y a Katalina @kata.ht (mi mujer), que estuvo siempre a mi lado, apoyándome. Sólo les quería contar un poco de lo que fue mi proceso, y decirles que estoy de vuelta más fuerte que nunca, con nuevos objetivos y metas… VAMOS POR EL TRI!!! Pero paso a paso. #cruzados #elorgullodesercruzado #loscruzados