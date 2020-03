El jugador argentino hizo público su malestar con su ex mujer y la criticó en las redes sociales.

La mediática modelo decidió dejar Francia y viajar con toda su familia hacia la casa que tienen en el Lago de Como, a 80 kilómetros de Milán, una de las zonas más afectadas por el virus Covid-19.

"Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia , donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país al otro. Te movés y te vas al epicentro del contagio en Italia, sin que te importen las consecuencias", fueron las primeras palabras de Maxi López en su cuenta de Instagram.

"¿Qué te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés es la salud de tus hijos? Me indigna que no tomes consciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos. Hoy sos madre de cinco criaturas pero parece que no te diste cuenta ", agregó el jugador de Crotone, equipo que milita en la Serie B de Italia.

Wanda, por su parte, compartió varias fotos en su cuenta junto a su familia viviendo su nueva vida en Italia.

La pandemia de Covid-19 ha golpeado con mucha fuerza a Italia, donde en 24 horas se contabilizaron 756 muertos más, cifra dramática pero inferior a la de los últimos dos días (cuando hubo 889 y 969, respectivamente), algo que elevó el total de fallecidos a 10.779, el peor balance del mundo.