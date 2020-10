¿Qué pasa realmente con Nicolas Blandi en Colo-Colo?

El delantero no está citado ni aparece en el parte médico oficial de Blanco y Negro.

El Cacique tiene nuevo entrenador y con la llegada de Quinteros espera revertir el pésimo nivel futbolístico que ha mostrado en el regreso del fútbol chileno.

Los albos viajan hasta la cuarta región para enfrentar a Coquimbo Unido a partir de las 18 horas del viernes. La cuenta oficial de los albos publicó la lista de convocados y lesionados.

Lo que más llamó la atención de los hinchas fue la ausencia de Nicolas Blandi en ambas listas.

Mira la reacción de los hinchas:

entonces por qué no llamaron a blandi????

Y Blandi? No fue citado y no fue mencionado en este parte médico. 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 https://t.co/8hB1aveXlA

1.- ¿Blandi por qué no está citado si no está lesionado?

2.- Excelente que DLF y Parraguez no vayan a Coquimbo por decisión técnica. https://t.co/XWgG4tpS4g