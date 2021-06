“¿Qué marido?”: Esposa de Eduardo Vargas habló tras indisciplina

La esposa de Eduardo Vargas tuvo una dura respuesta tras ser consultada sobre el supuesto escándalo que involucra al delantero chileno.

Continúan los coletazos tras las supuestas fotos íntimas que fueron filtradas donde se ven a algunos jugadores de la Selección Chilena con otras mujeres. Fotografías que serían la evidencia de una fiesta organizada por algunos jugadores, encabezados por Eduardo Vargas, Arturo Vidal y Gary Medel, entre otros.

Después de esto, los involucrados se llenaron de críticas e igualmente algunos cibernautas comentaron publicaciones de las parejas de estos. Bajo ese contexto se conoció hace poco la reacción de Daniela Colett, esposa de Vargas con quien tiene 3 hijos, a los rumores.

Esto debido a que la brasileña compartió una fotografía en su cuenta personal de Instagram en el aeropuerto. Esto porque se encuentra en Dubai disfrutando junto a sus hijos. Y le preguntó a sus seguidores dónde creían que estaba, antes de dar a conocer su destino.

Y hasta la publicación llegó un seguidor que le escribió “a buscar a tu marido”, acompañado de emojis de risa. Esto haciendo clara alusión al escándalo en el que se vio envuelto este domingo en la concentración de Chile.

Sin embargo, la respuesta de Daniel sorprendió a todos: “¿Qué marido?”, disparó. La respuesta fue borrada más tarde, pero la cuenta @chismoses.tv compartió la captura de pantalla. Sin dejar espacios a las dudas sobre el mal momento que estaría viviendo la pareja tras lo sucedido.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la pareja toma distancia. Hace un tiempo también tuvieron un quiebre, dejando de compartir fotografías juntos. Pese a eso, meses mas tarde todo volvió a la normalidad, por lo que no se sabe si ahora hay un quiebre definitivo entre la pareja, que ya no se sigue en Instagram.