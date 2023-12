Colo Colo ha tenido más de un problema con Jordhy Thompson durante el 2023 y es por esto que quiere desprenderse del jugador a pesar del gran nivel que mostró en cancha. En esa línea los albos se habían ilusionado ante la aparente conclusión del juicio por parte de Camila Sepúlveda, pero fue la propia expareja del jugador quien aclaró la situación.

Y es que fue la propia Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien aseguró hace algunos días que la víctima había tomado la decisión de terminar con la disputa legal. "Ha dicho muy claramente que no quiere seguir con el juicio. Nuestro servicio representa los intereses de la víctima y es ella la que nos interesa", dijo Orellana en su momento.

Todo esto fue desmentido por la propia expareja de Jordhy Thompson, diciendo que "quería aclarar que lo que dijo la Ministra de la Mujer es falso. Yo no he desistido de nada, la causa sigue en pie". Respecto a las palabras de Orellana, la afectada señaló que "no sé de dónde sacó eso. No he desistido del caso y no lo haré".

Camila Sepúlveda aclaró su situación con Jordhy Thompson.

Es por esto que Colo Colo vio cómo se apagaba la mecha de la ilusión, pues aún no han podido concretar la salida de Thompson rumbo al fútbol ruso debido a que debe pagar una alta multa para salir del país. Y es que debido al arraigo nacional que tiene como medida cautelar, el jugador deben pagar 100 millones de pesos para dejar Chile.

De esta manera, finalmente fue la propia Camila Sepúlveda la encargada de desmentir a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Debido a todo esto Jordhy Thompson y el Cacique tendrán que seguir esperando para que el futbolista pueda abandonar Chile rumbo al fútbol ruso.