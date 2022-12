Qatar 2022: La violenta reacción de Edinson Cavani contra el VAR

La selección de Uruguay soñaba con clasificar a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y en su duelo ante Ghana, lograron la victoria por 2 a 0 ante los africanos, pero dependían del resultado entre Corea del Sur y Portugal.

Lamentablemente para los charrúas, los asiáticos dieron un batacazo y vencieron por 2 a 1 a la selección de Cristiano Ronaldo y compañía, y fueron los eliminados del Grupo H del Mundial.

Edinson Cavani Empujó la pantalla del VAR y este cayó al piso de golpe. Ante la mirada atónita de los presentes en el ingreso a camarines, el delanteró reclamó por un supuesto penal en su contra en los últimos minutos del partido.

Edinson Cavani does not like VAR.#URU | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FvKJMItMCq