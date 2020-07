Pulgar vs Sánchez: Dónde ver el partido entre el Inter y la Fiorentina

Un "duelo de chilenos" tendrá la 35° fecha de la Serie A, donde se enfrentarán el Inter de Milán de Alexis Sánchez y la Fiorentina de Erick Pulgar.

Los dirigidos por Antonio Conte buscarán volver a la senda del triunfo luego de enredar puntos ante la Roma.

El elenco lombardo marcha segundo con 72 puntos y una victoria le permitirá intentar acortar distancia con el líder Juventus, que tiene 8 unidades más.

Por su parte, el cuadro "Viola" está en el 12° lugar tras vencer al Torino en la pasada fecha, asegurando matemáticamente su permanencia en la Serie A.

El diario italiano La Gazzetta dello Sport aseguró que los chilenos Alexis Sánchez y Erick Pulgar serán titulares en sus respectivos equipos.

PROBABLES FORMACIONES

Inter de Milán:Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Godín; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen, Lukaku y Sánchez.

Fiorentina: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone y Ribery

PROGRAMACIÓN:

Inter de Milán vs. Fiorentina

Miércoles 22 de julio

15:45 horas

*Transmite ESPN

