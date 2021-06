El formado en Iquique se lanzó con todo en contra de los críticos de Vidal.

“Tantos hueones clasistas. En vez de pasar tiempo juzgando y criticando destructivamente, mírense ustedes”, lanzó “Comando”. “Desde lo más bajo Arturo surgió y le ganó a la vida, hueones de la realeza”, agregó Puch.

El jugador de la UC respondió a una publicación respecto al “Rey” hecha en la cuenta de radio Cooperativa.

Cabe recordar que Vidal ya había subido una publicación hacia sus detractores: "El envidioso quiere verme mal, jajaja. Tranquilo', chorro 'e cabrone' De ninguno me vo'a dejar. Cuando llego a la disco pido ciеn botella' Doscienta' mujerе' que andan en la de ella. Los mío' brillando, más que una estrella", indica la letra del tema llamado "Envidioso".

Andres Miranda@Andriux__·2hEn respuesta a @CooperativaTodo el mundo tratando de irresponsables a la gente que no se cuida en pandemia pero cuando se trata de Vidal que haga lo que quiera. No señores, las normas Sanitarias son para todos y el que no cumple se le condena. Punto. Vidal fue irresponsable, resultado, Covid-19 positivo.



Pata@bistampy·3hEn respuesta a @EdsonPuchCortez y @CooperativaCon el respeto que me merece Puch! No le veo lo clasista a la nota al menos! Y en este caso como los otros donde Vidal siempre genio y figura, es mejor callarse! Que se defienda solo, esta tan acostumbrado le tapen todo que termina chocando curado, ahora con covid! Etc!