Próximo entrenador de la U no sale campeón desde hace 11 años

Próximo entrenador de los azules estaría firmando en una semana más en Chile, el colombiano Santiago Escobar no tiene grandes números en su recorrido.

El último título lo consiguió en 2011, en la banca de Atlético Nacional de Medellín. Antes, se había coronado con Estudiantes de Mérida, en 2001, el mismo Nacional en 2005 y Bolívar en 2010. Después vinieron buenas campañas, pero sin vueltas olímpicas en escuadras como Once Caldas y La Equidad, en su país, Táchira en Venezuela y Universidad Católica, en Ecuador.

“Todos los partidos los prepara de una forma diferente . Es un técnico proactivo, que quiere que sus equipos sean protagonistas a través de la tenencia y de la movilidad. Tiene preferencias en cuanto a su estilo, pero conversa mucho con sus jugadores, no se cierra a una idea”, destaca el volante Facundo Martínez, a quien Escobar dirigió en la UC ecuatoriana.

“El primer aspecto que destacó es su don de gente . Trata de la misma manera al portero del complejo como al presidente. Lo mismo con el plantel de jugadores y con el periodismo. Siempre es muy cordial y respetuoso. Después, para la convivencia, es muy claro con ciertos aspectos. No le gusta las faltas de respeto, que se llegue tarde a los entrenamientos ni a las charlas. Al comienzo de los ciclos dicta las pautas normales. Y no acepta que alguien se salga de ellas”, insiste Martínez. “Es muy ameno, de mucho diálogo individual y grupal. Eso sí, no le gusta que le fallen. Para él, lo grupal está sobre lo individual”, agrega.

Para los que preguntan desde Chile sobre Santiago Escobar, aquí mi opinión sobre el Sachi y su forma de trabajo. Entrenador metódico de carácter ofensivo, potenciador de juveniles y perfil idóneo para generar estabilidad mediante un proyecto. Me parecería un gran acierto de la U. pic.twitter.com/3WQFqhcjYb — Petronio Valdivieso Vélez (@PetronioVV) December 9, 2021

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.