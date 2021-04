Programación: Vuelve el Campeonato Nacional de Primera B

Con entretenidos partidos que comenzarán este fin de semana santo.

La ANFP dio a conocer la programación de la fecha inicial del Campeonato Nacional de Primera B, la cual comenzará el sábado 4 de abril y se extenderá hasta el lunes 12 del mismo mes.

Además, habrá cuatro encuentros con transmisión televisiva.

Revisa los horarios:

Sábado 3 de abril

Puerto Montt vs. Copiapó, 15:00 horas, Estadio Chinquihue (TNT Sports)

Domingo 4 de abril

Deportes Temuco vs. San Luis, 11:00 horas, Estadio "Germán Becker"

Magallanes vs. San Marcos de Arica, 11:00 horas, Estadio Municipal de San Bernardo

Cobreloa vs. Barnechea, 11:00 horas, Estadio Zorros del Desierto

Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido, 11:00 horas, Estadio Tierra de Campeones (TNT Sports)

Lunes 5 de abril

Deportes Santa Cruz vs. Lautaro de Buin, 19:00 horas, Estadio "Joaquín Muñoz García" (TNT Sports)

Martes 6 de abril

Rangers vs. Unión San Felipe, 20:00 horas, Estadio Fiscal de Talca (TNT Sports)

Lunes 12 de abril

U. de Concepción vs. S. Morning, 20:00 horas, Estadio "Ester Roa"