Programa español "en llamas" por regreso de Alexis al Barcelona

Programa español "en llamas", El Chiringuito de España se encendió al confirmarse las negociaciones para el regreso del chileno. Algunos lo aprueban, pero otros no.

Los panelistas de show televisivo animaron una intensa discusión por el inminente regreso del tocopillano. "Me parece un poco a como está el Barça, de chiste. Para la entidad y club que es, con la deuda que tiene, cuando se le fue Messi, lo de Koeman... Puedo decir algo más fuerte, pero dejaré eso para la gente que hace memes", señaló Javier Balboa.

"El tema de Alexis me parece más coherente que el de Dani Alves, con la edad que tiene, on el tiempo que lleva sin jugar y en un club que siempre apuesta por su cantera". De hecho, se la jugó con que puede ser el club el que gane más con la negociación. "¿Alexis es mejor que Luuk de Jong? Sí".

Una de las que se quejó de lo que está realizando el Barcelona es Carme Barceló, quien disparó con todo. "No me parece chiste, me mueve a las lágrimas, a tristeza, resignación", recalcó. Sus dichos fueron encarados por Josep Pedrerol, asegurando que "es chiste lo que se está haciendo, no chiste el Barça".

🔥🔥"La PLANIFICACIÓN del BARÇA es de CHISTE. Deja bastante que desear"🔥🔥



¡Ojo que @javibalboa85 enfada a @CarmeBarcelo en #ChiringuitoBarcelona! pic.twitter.com/jjFsbagSFM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 16, 2021

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.