Profesor Toby Vega hizo pebre a Lenis tras Superclásico

El ex volante de la Roja hizo su estreno en TNT Sports y fue muy duro con algunos futbolistas.

Vega calificó a los protagonistas de unos de los clásicos más fomes de la historia. El ex jugador de la U y Colo-Colo no tuvo clemencia por el bajo nivel.

Pero también tuvo puntos positivos, destacando en Colo Colo a Julio Barroso y Brayan Cortés y al mejor de la cancha a su juicio, Pablo Aránguiz.

Sobre Lenis, explicó que: "No jugó. Universidad de Chile jugó con 10 jugadores. No jugó. Todas malas decisiones. Podría haber enganchado, haber mirado, se le fueron largos balones donde iba solo. Todo lo contrario a lo que hacía Pablo Aránguiz. No sé si estaba nervioso y eso que no había gente”.

Sobre Dudamel: “Muy poco lo que muestra. Menos de lo que mostraba Caputto. No era el técnico para la U, se apresuraron en sacar a Caputto, lo tenían para salvar el descenso, no para salir campeón. No tiene mucha experiencia, cuando estuvo en Mineiro no duró mucho y lo que muestra en cancha es muy poco. No es la esencia de Universidad de Chile. Se equivoca en los cambios. No era el técnico para la U”.