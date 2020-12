El periodista que cubre al club trasandino analizó el futuro del delantero.

"Colo Colo no ha pagado la segunda cuota correspondiente al pase de Blandi, de 500 mil dólares. Entonces San Lorenzo lo instigó a pagar. Y en caso de que Colo Colo diga que no va a pagar, ahí se enviaría la presentación ante el FIFA y la Tas, cosa que todavía no se hace esperando la respuesta de Colo Colo", manifestó el reportero de ESPN.

Y agregó que "acá Blandi se fue bien de San Lorenzo y hoy San Lorenzo tampoco tiene un centrodelantero destacado. No ha funcionado Franco Di Santo, o sea creo que Blandi también está con ganas de volver, me parece. Después hay que ver si se da el conflicto para que pueda volver".

Los números de Nicolás Blandi en Colo Colo son para el olvido, donde ha jugado 31 partidos y sólo anotó dos goles. Muchas lesiones y su bajo nivel tienen a la hinchada alba muy molesta con el jugador.