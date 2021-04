Princesa Alba compartió un video sobre Colo Colo y dejó la escoba en las redes

Trinidad Riveros compartió en sus redes sociales un video donde aparecía vistiendo la camiseta de sus amores y desató la polémica por haberla modificado.

Los usuarios respondieron en twitter a la acción de la Princesa Alba y comentaron su video resaltando que se trataba de una falta de respeto para el equipo del que es fanática. “¿Fui el único que sufrió al ver la camiseta rota?”, “Al menos hazle un nudo pero no cortarla”, “Yo sin tener 50 lucas para la polera y ella cortándola” y “Qué le hiciste a la camiseta”, fueron algunos de los comentarios.

Trinidad tuvo que defenderse en las redes sociales y publicando una fotografía, pidió disculpas a quienes se ofendieron.

Perdón por la polémica de cortar la polera, me fijé en que la parte que cortara no tuviera la insignia ni ninguna estrella y obviamente si fuese histórica no lo haría. Entiendo que con la camiseta no se juega y que algunos se sintieron ofendidos pero no lo hice con mala intención, al contrario, lo hice para ocuparla aún más, PD: hoy ganamos”, escribió.

MIRA CÁ LAS REACCIONES:

Todos fijándose en la camiseta pero WEOOOOONNNN LA TRINI 😍 @princesa__alba pic.twitter.com/fNJn72ygr5 — Vicenteeeee 👩🏻‍🚀🖤 (@vicentexcami) April 18, 2021

están cancelando a la princesa alba por cortar una camiseta tipo crop top po sjfnfjfndmjdjfnfkfj — gigi lt91 (@louxsgs) April 18, 2021

Si bien al principio erró y erró feo, pudo mantener la calma y tomar las decisiones correctas pasado los minutos. Se le vió mucho mejor y con más concentración. Además semana pesada por todo lo que ha ocurrido, me alegro que Princesa Alba haya pedido perdón por corta la camiseta — Gatonzio (@Gatonzi0) April 18, 2021

te kiero princesa alba pero cortar la camiseta pa tirar facha no es muy colocolino de tu parte 🥴 — 🦋 (@nelivana) April 18, 2021