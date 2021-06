Presidente del América reveló el motivo por el cual no pueden fichar a Arturo Vidal

El presidente del América de México indicó los motivos por los cuales es difícil que se de el arribo del mediocampista del Inter de Milán, Arturo Vidal.

Desde que se supo que Simone Inzaghi tomaría la banca del Inter de Milán, el futuro de Alexis Sánchez y Arturo Vidal es incierto. Ciertas voces desde la prensa italiana destacan que el “Niño Maravilla” es del gusto del nuevo técnico, pero también indican que Arturo Vidal no tendría un puesto asegurado en el equipo.

Esto ha llevado a que se generen una serie de especulaciones con respecto al futuro del “King”, quien ya cuenta con varios interesados en caso de no seguir. El primero de ellos fue el Olympique de Marsella, e indican que el propio Jorge Sampaoli llamó a Vidal para convencerlo.

Otra de las versiones apuntaba a que existe un interés por parte del América de México por contar con el emblema de la Selección Chilena. Pese a eso, dicha opción fue descartada de raíz desde el conjunto de las “Águilas”.

Esto porque fue el propio presidente del cuadro azulcrema, Santiago Bañados, quien aclaró los rumores. Por eso, descartó la llegada del oriundo de San Joaquín apuntando a que sería excesivamente costoso poder traerlo a México.

"No hemos tenido contactos (con Inter) al respecto. No es posible que podamos pagar una transferencia de este tipo. Puede que el Inter no quiera nada, pero aún así sería demasiado caro para nosotros", indicó el timonel del club en conversación con el diario italiano Tuttosport.

"Arturo Vidal no jugará en el Club América la próxima temporada", complementó categóricamente el mandamás de los “Millonetas” para concluir.