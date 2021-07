Presidente de Vélez hizo pebre a Pablo Galdames tras salir del club

Pablo Galdames finalizó su vínculo con Vélez Sarsfield y el presidente del club trasandino no quedó nada feliz e indicó que el volante "no se portó bien".

Pablo Galdames dijo adiós a Vélez Sarsfield después de finalizar su vínculo con el club tras su llegada en 2018. Y, a pesar de que en un comienzo parecía que su salida fue en buenos términos, el presidente del cuadro argentino, Sergio Rapisarda, dejó en claro que no es así.

El mediocampista de 24 años se encuentra con La Roja enfocado en el partido ante Brasil a las 20:00 horas por Copa América. Sin embargo, las amargas declaraciones del timonel del cuadro transandino llegaron a revolucionar las cosas.

Solo un día ha pasado desde su emotiva despedida del conjunto de Liniers, y el mandamás transandino dialogó con TNT Sports Argentina. Por eso, salió a disparar sin filtro en contra de Galdames, aclarando que su salida no lo dejó satisfecho.

"(Pablo) Galdames no se portó bien, pero es todo: la economía, la avaricia, el entorno. Hoy en día los jugadores no se manejan solos. A veces uno tiene estos tragos amargos, porque hay cosas que no se comprenden", señaló de entrada.

Haciendo alusión a lo mismo, Rapisarda añadió que "hay que tener respeto por la institución que les dio trayectoria. Y la posibilidad de llegar a sus seleccionados".

A pesar de que tuvieron conversaciones para renovar, Galdames y Vélez no llegaron a acuerdo. Motivo por el cual el chileno terminó partiendo, lo que dejó un sabor amargo en el equipo que dirige Mauricio Pellegrino.

Junto con esto, el peruano Luis Abram, el ecuatoriano Alexander Domínguez y el argentino Hernán De la Fuente tampoco continuarán su vínculo con los de Liniers.

"Nosotros a cada uno de ellos les venimos hablando desde el año pasado. Y las excusas, como los viajes de los representantes y hasta las vacunas últimamente hacen que uno, que está hace tiempo, comprenda, pero no comparta...", concluyó el presidente.

De momento, el futuro de Pablo Galdames sigue a la espera de que algún club lo contacte para ficharlo. Y ahí aparece el rumor de que estaría cerca de arribar a Racing, ya que la "Academia" le está buscando hace varias semanas un reemplazante a Marcelo Díaz.