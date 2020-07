Andrés Alvarado, timonel del cuadro de la sexta región aseguró que Chupete se fue sin despedirse del club.

El Presidente aseguró que “Suazo jugó con lo que le habíamos ofrecido. Le habíamos dicho que ojalá se retirara en Santa Cruz, por la puerta grande. Lamentablemente se fue por la ventana, ni siquiera se despidió de los compañeros, eso da mucha lata porque todos los chicos le entregaron su apoyo, sus respetos. Por lo menos decir gracias, dar la cara, me voy por esto. No pensó en nosotros, solo pensó en él.”

En esa línea el dirigente sostuvo que “nosotros fuimos con Osvaldo a hablar con él y vimos que estaba decidido. Había hablado con su familia y tenía súper avanzado el tema. Por el cariño que le tenemos accedimos para que se pudiera ir, pero previa conversación con La Serena, no para pedirles plata, sino que para que nos compensara un poco lo que habíamos gastado”.

“Así no lo íbamos a tener. Él en algún momento se taimó, porque creyó que estábamos poniendo trabas, pero no es así, no hemos ganado ni un solo peso con él. Estamos súper apenados con lo que pasó”, concluyó Alvarado.

Suazo ya entrena con sus compañeros en Deportes La Serena:

Humberto Suazo realiza su primer entrenamiento en Deportes La Serena pic.twitter.com/E1dJr2MenP — El Pase Filtrado (@elpase_filtrado) July 15, 2020