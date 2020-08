Los involucrados que no respetaron las medidas sanitarias respecto al coronavirus, habrían participado en una fiesta durante la noche del pasado viernes.

Mediante un comunicado, el cuadro del norte del país informó el despido “inmediato y definitivo” de Brian Torres, Brandon Muñoz y Nicolás Bascuñán por no respetar el protocolo sanitario del Covid-19, el cual indica que deben trasladarse desde sus domicilios hacia el lugar de entrenamiento y viceversa.

“Luego de la correspondiente evaluación de los hechos, con base en la información recabada pertinentemente, se decidió proceder con la separación inmediata definitiva de los futbolistas anteriormente mencionados, suspendiendo de manera integral toda actividad profesional”, aseguró el club.

Pero no todo quedó ahí, el Presidente del club entregó nuevos antecedentes sobre el acto de indisciplina: “Llevaron mujeres al lugar en que viven. No respetaron los protocolos sanitarios. Sus compañeros no quisieron entrenar más hasta que se hiciera un test de PCR a todo el plantel, porque se asustaron ante la eventualidad de un contagio. Afortunadamente, todos resultaron negativos”, agregó Ferry.

“Puede tener incluso carácter de delito. La abogada me decía que es muy grave. Se pudo involucrar a 40 personas, a sus familias. Tiene que haber un escarmiento”, aseveró Carlos Ferry a la Tercera.