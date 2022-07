Presidente de la UC defiende con todo a las casas de apuestas

Juan Tagle tuvo palabras para la Ley que busca evitar que casas de apuestas sean auspiciadores de clubes o instituciones deportivas tal como ocurre actualmente con la Primera B, Colo Colo, la U y otros clubes del fútbol profesional chileno.

"Me parece bien regular el tema tributario y el acceso a menores a las apuestas en línea, pero no prohibirlos como auspiciadores. Cortar una fuente importante de financiamiento del fútbol va en la dirección contraria", dijo el dirigente a El Mercurio.

Según Tagle, acá el trasfondo pasa por otro motivo: "Hay un fuerte lobby de los casinos contra las casas de apuestas. Lo digo porque me han contactado. Y el lobby de la industria de casinos no es porque estén preocupados de la salud de la población por el riesgo de la adicción al juego, sino porque las casas de apuestas en línea afectan sus negocios. Por eso el lobby es tan grande", comentó.

"No solo por el proyecto del gobierno anterior. Ahora, el Ministerio del Deporte salió diciendo que las casas de apuestas online son ilegales, añadió.

"Sí, acá hay valores involucrados como evitar la ludopatía o la evasión tributaria, dos temas interesantes de regular, pero calificar per se a las apuestas en línea como ilegales no estoy de acuerdo, entre otras cosas, porque son negocios localizados fuera de Chile. Prohibir estos sponsors al deporte, que tiene tanta dificultad para conseguir financiamiento, me parece lamentable. Se puede regular, pero ¿por qué castigar al fútbol y al deporte?", cerró.

Desde el Ministerio, la jefa de la cartera, Alexandra Benado es clara: "Las apuestas en línea están completamente desreguladas en nuestro país, al margen de la ley, y como Ministerio del Deporte manifestamos nuestra conformidad con el proyecto analizado el martes en la Cámara de Diputadas y Diputados. Con el objetivo de fortalecer esta iniciativa, también hemos planteado a la Cámara que debe incorporarse un sistema sancionatorio y de fiscalización adecuado, para que la norma se cumpla. No es razonable que el deporte se financie con entidades que están fuera de la regulación", expresó.