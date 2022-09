Presidente de la U quiere los 3 puntos tras suspensión del Clásico Universitario

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, condenó la agresión sufida por el arquero Matín Parra y aseguró que el clásico entre U. Católica y Universidad de Chile por la revancha de cuartos de final de la Copa Chile se debe dar por terminado.

"Este partido se debe dar por terminado, es un encuentro que se debió jugar sin público. Actuaremos con todo el rigor de la ley", apuntó el dirigente tras la suspensión del encuentro que sólo se alcanzó a disputar por cinco minutos en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.

"Vamos a ir contra los organizadores del partido, esto no puede pasar. Me imagino que el otro club quiere bajarle el perfil. Con la Catolica viene pasando hace rato", añadió el empresario.

En esa misma línea, Clark aseguró que "no puede ser que uno venga a jugar y a los cinco minutos un jugador deba ser trasladado en ambulancia".

"Nuestra barra se porta increíble y nos tratan con la punta del zapato, tirándonos de una ciudad a otra", agregó el mandamás de la concesionaria.

Respecto a su intención de que noo se siga jugando, expresó que "nos estamos jugando cosas muy importantes. No hay nada más grave que un jugador termine herido. Mientras no demos señales no vamos a poder cortar la violencia".

Finalmente, el dirigente aseguró que "algunos jugadores de Católica insultaron a los nuestros porque se iban al camarín. No estaban las garantías mínimas. No se puede ganar a cualquier costo".