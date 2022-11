Presidente de la FIFA pidió un alto al fuego en Ucrania durante el Mundial

Gianni Infantino, pidió este martes un alto al fuego en Ucrania durante el mes que se disputa el Mundial de Qatar, que arranca el próximo domingo 20 de noviembre.

"Mi petición a todos es pensar en un alto el fuego temporal de un mes, durante el Mundial, o al menos la implementación de corredores humanitarios o cualquier cosa que conduzca a la reanudación del diálogo como primer paso para la paz", dijo Infantino durante un discurso en la cumbre de líderes del G20 en la isla indonesia de Bali.

"Son los líderes mundiales, pueden influir en el curso de la historia. El fútbol y el Mundial les ofrecen a ustedes y al mundo una plataforma única de unidad y paz en todo el mundo", agregó el presidente de la FIFA.

Debido a la invasión de Ucrania, la FIFA suspendió a Rusia del Mundial, que se jugará en Qatar entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, mientras que la selección ucraniana no clasificó.

FIFA President Gianni Infantino addresses G20 event in Bali on Russia’s war on Ukraine:

“My plea to all of you is to think on a temporary ceasefire for 1 month, for the duration of the World Cup..or anything that could lead to the resumption of dialogue as a first step to peace” pic.twitter.com/3vgMlFgxMD