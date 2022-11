Presidente de la FIFA "no está ni ahí" con los críticos de Qatar

Gianni Infantino dijo a los periodistas que él sabía lo que se siente ser discriminado, ya que fue acosado cuando era niño por tener el pelo rojo y pecas.

“Hoy me siento qatarí. Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siento gay. Hoy me siento discapacitado. Hoy me siento un trabajador migrante”, dijo en rueda de prensa.

“Siento esto, todo esto, por lo que he ido viendo y lo que me han contado, como no leo, sino estaría deprimido creo”.

“Lo que he visto me devuelve a mi historia personal. Soy hijo de trabajadores migrantes. Mis padres trabajaban muy, muy duro en situaciones difíciles”.

Infantino dijo que se habían logrado avances en Qatar en una variedad de temas:

"Necesitamos invertir en educación, para darles un mejor futuro, para darles esperanza. Todos debemos educarnos”, dijo.

“La reforma y el cambio llevan tiempo. Tomó cientos de años en nuestros países en Europa. Se necesita tiempo en todas partes, la única forma de obtener resultados es participando […] no gritando”.

Ahí vino la frase más polémica del italiano: “Lo que los europeos hemos estado haciendo durante los últimos 3.000 años, deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de comenzar a dar lecciones morales”.