Presidente de la ANFP será formalizado por obstrucción a la investigación

El timonel del fútbol profesional, Sebastián Moreno, se le acusará por obstrucción en la investigación del caso de robo de concentrado de cobre en El Salvador.

El Tribunal de Garantía de Diego de Almagro en la Región de Atacama, fijó para el 13 de abril de 2020 a las 10:30 horas una audiencia de formalización para el actual presidente de la ANFP, Sebastián Moreno.

Al timonel del fútbol profesional chileno se le acusa por el delito de obstrucción a la investigación, en el caso de un robo de más de 45 mil millones de pesos en concentrado de cobre que afectó a la División El Salvador de Codelco, entre 2011 y 2012, cuando él era jefe legal de la división.

Tras los antecedentes entregados por el diputado Andrés Celis al Ministerio Público, se inició una nueva investigación de los hechos, siendo una de las medidas la revisión de los correos de Moreno entre julio del 2013 y febrero del 2014. Tras seis meses, el Ministerio Público decidió formalizar la investigación en contra de Moreno.

Además, el acta del poder judicial establece que se negó la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa del presidente de la ANFP, encabezada por el abogado y ex director de Colo Colo, Leonardo Battaglia.

Sobre la investigación, el diputado Andrés Celis, miembro de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, declaró que "mi ánimo siempre ha sido el de esclarecer la verdad de los hechos, si el Ministerio Público ha seguido adelante con la investigación hasta este punto, significa que hay mérito para ello".

Por otro lado, el abogado defensor Leonardo Battaglia, en tanto, desestimó la citación asegurando que "el Ministerio Público no ha solicitado la formalización del señor Moreno, sino que lo que hizo, al no poder precisar cuáles son los cargos, fijó una audiencia para que se fijará una decisión".

Junto con eso, la defensa de Moreno publicó el siguiente comunicado:

1. No es efectivo que el Diputado Celis haya entregado nuevos antecedentes al Ministerio Público Diegode Almagro, para iniciar investigación en contra del señor Moreno González. Lo que el Diputado Celis hizo fue aportar la grabación de un programa de televisión,del canal Fox Sport, emitido semanas antes de la elección del señor Moreno como Presidente de la ANFP, programa en el que el Diputado Celisparticipa y del que es protagonista.

2. No existe en la carpeta investigativa ningún correo de Sebastián Moreno que permita al Ministerio Público esbozar siquiera la hipótesis de la comisión de una eventual obstrucción a la investigación.

3. Llama poderosamente la atención la falta de acuciosidad del comunicado en cuestión, el que sehace cargo de lo acaecido en una audiencia el pasado 4 de marzo, a la que el Diputado en cuestión no asistió, ni tampoco se dio el trabajo de escuchar el audio de la misma.

Tan efectivo es lo anterior que de haberlo hecho se habría percatado de que el Ministerio Público no ha solicitado la formalización del señor Sebastian Moreno, no teniendo siquiera claro a la fecha cual sería la posible figura ilícita que le atribuiría, razón que llevó al Tribunal de Garantía de Diego de Almagro a desestimar la solicitud de su defensa en orden a decretar, por ahora, su sobreseimiento definitivo.

En razón de lo mismo,el tribunal fijó una nueva audiencia para el día 13 de abril, a fin de que el Ministerio Públicoindicara cuales son los antecedentes que cuenta en contra del señor Moreno, fijándole en consecuencia un plazo para que adoptara una decisión, toda vez que no puede mantener abierta una investigación por tiempo indefinido, sin siquiera señalar cual sería la posible figura ilícita que le atribuiría al señor Moreno, los que datan en el período comprendido entre los meses de julio 2013 y febrero de 2014.

En estas circunstancias, la referida audiencia del 13 de abril no es una audiencia de formalización solicitada por el Ministerio Público sino que es una instancia establecida por el citado Tribunal de Garantía para que el Ministerio Público señale si cuenta con antecedentes para proseguir con su investigación, y si no los tuviera dejar a salvo la oportunidad para que esta defensa en dicha audiencia insista en el sobreseimiento con el objeto de que no se siga perjudicando los intereses del señor Moreno González.