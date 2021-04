Preocupación por casa de Alexis Sánchez en Lo Curro

Los vecinos del futbolista informaron, desde la semana pasada, los problemas que está causando el muro perimetral de la casa del seleccionado nacional.

La información fue entregada por el sociólogo Pablo Huneeus, quien además es vecino del delantero chileno.

“Esto fue un sábado en la noche, los vecinos lo sentimos. El muro reventó, como cuando se empuja un montón de tierra y corre hacia abajo. El estado actual del edificio… yo no dormiría ahí“, detalló.

“El desplome empezó, y puede seguir. No es seguro ni para Alexis Sánchez ni para nadie dormir o estar ahí. Eso se puede ir de golpe, en 6 meses más, un temblor, una lluvia. En 2010 esa parte quedó tapada, llena de rocas y tierra”, agregó.

La Dirección de Obras de Vitacura aún no está al tanto de lo que sucede. "Aseguran que no han recibido llamados sobre el tema, ni de vecinos ni de dueños de la propiedad. Confirman que inspeccionaron la zona del derrumbe y que comprobaron que lo que se cayó fue una especie de medianero que no sostiene el edificio", informa El Mercurio.