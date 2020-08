Prensa partidista de Boca Juniors pide a Vidal como refuerzo

Los medios que cubren al equipo más popular de Argentina sueñan con la llegada del King.

Tras la humillante goleada que recibió el Barcelona y que lo dejó fuera de la Champions, comenzaron lo rumores sobre la salida de varios jugadores del equipo español. Es por eso que algunos hinchas de Boca Juniors ya comenzaron a pedir la llegada del volante chileno a la Bombonera.

"Todos sabemos lo que es Boca en Argentina. Los jugadores que han pasado por ahí. No he tenido nunca la oportunidad de jugar en la Bombonera. Ni con Colo Colo ni con otro equipo. Siempre he querido sentir lo que dicen que se siente allí. Todos sabemos lo ganadores que son en Boca. La gente... sería un sueño. Ahora mismo estoy tranquilo”, expresó hace unos meses Vidal.

Precisamente desde Boca Juniors lo vuelven a pedir. La cuenta partidaria “Pasión Bostera” hicieron el llamado a la directiva xeneize.

“Es ahora o nunca, Arturo Vidal”, publicaron en Twitter junto a una foto de Arturo Vidal y otra del vicepresidente segundo de Boca Juniors, con un teléfono en la mano.

Hola @kingarturo23. Dura derrota pero el fútbol da revancha. Tu lugar en el mundo para volver a explotar es BOCA JUNIORS. Te esperamos con los brazos abiertos — Leandro Valdés (@leandrovaldes12) August 14, 2020