Prensa española critica duramente a Claudio Bravo

El Real Betis, equipo de los chilenos Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, tuvo una pésima noche en Inglaterra debido a que el Manchester United los derrotó por cuatro a uno en el partido de ida de los octavos de la UEFA Europa League. La prensa española responsabilizó al arquero chileno por esta derrota frente a los ingleses.

Uno de los medios que apuntó a Bravo fue el Diario de Sevilla, redacción que comenzó señalando que: “Betis ha caído goleado en Old Trafford (4-1) ante el Manchester United en un partido en el que solo demostró empaque y planta de equipo en la primera mitad. Sin embargo, tras el descanso el cuadro inglés se comió por completo al equipo de Pellegrini”.

"La portería, con Bravo, siempre transmitió sensación de inseguridad, en defensa concedió goles en fallos groseros, como el 2-1, con la enésima pérdida de Luiz Henrique", agregó el medio refiriéndose a la acción que terminó con el golazo de Antony.

Mientras que el medio español El Desmarque destacó que el ex portero de Colo Colo fue fundamental para que el Betis no recibiera más goles. “Fusilado en los dos primeros goles, pudo hacer más en el tercero de Bruno Fernandes. Por momentos no transmitió seguridad, pero en el tramo final protagonizó paradas que evitaron que llegaran más goles”.

Por otro lado, Estadio Deportivo publicó que: “Encajar cuatro goles y ser de los más destacados puede parecer contradictorio, pero, aparte de que Rashford, Bruno Fernandes y Weghorst le fusilaron, poco pudo hacer en el golazo de Antony, salvando cuatro o cinco goles más, sobre todo ante los autores de los dos primeros goles, así como en acciones con Pellistri y Fred”.