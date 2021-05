Prensa madridista hizo pebre a Eden Hazard tras polémica foto en eliminación ante Chelsea

El Real Madrid quedó eliminado de la UEFA Champions League a manos del Chelsea, y Eden Hazard fue duramente criticado, incluso pidieron su salida.

Una dura batalla dio este miércoles el Real Madrid en Stamford Bridge, donde quedó eliminado de la UEFA Champions League a manos del Chelsea. Ante eso, uno de los jugadores más criticados por los fanáticos y la prensa partidista fue Eden Hazard. El belga fue titular y jugó hasta los 88’, pero no pudo hacer nada.

El ex jugador de los “Blues” de Inglaterra está en el centro de las críticas, pero no solo por su bajísimo rendimiento. Esto porque además de eso, tras la derrota circuló en redes sociales una polémica fotografía. En el registro, se ve a Hazard saludando y riéndose junto a sus ex compañeros.

Tras eso, los medios de prensa seguidores del cuadro “Merengue” le cayeron sin piedad al número 7 del equipo de Zinedine Zidane. “Lo que hace Hazard riéndose al final del partido es de no saber en qué equipo está" o "es una falta de respeto hacia el club y sus compañeros”, fueron algunas de las reacciones más comentadas en redes.

Sin embargo, eso no quedó ahí. Esto debido a que el redactor jefe de AS España, Tomás Roncero, no tuvo piedad con el belga y exigió su salida del club. “El Chelsea pasó por encima de un Madrid irreconocible. Lo mejor fue el resultado. Nos pudo caer un saco, pero Courtois evitó una avería mayor”, partió señalando.

“Hemos muerto en la orilla y Hazard personifica este fracaso. El belga no hizo nada en 88 minutos desesperantes.Ni siquiera en su antiguo jardín sacó cuentagotas de la calidad que tenía en Londres. El Madrid, OUT de Europa. Queda la Liga como consuelo, pero los ánimos ahora están por los suelos”, indicó.

“Y Hazard haciendo bromitas tras el partido con sus ex del Chelsea.Este chico no ha entendido lo que es el Madrid. La renovación debe empezar por su venta inmediata. Bye bye Eden”, sentencia.

Cabe destacar que Hazard llegó como el nuevo reemplazante de Cristiano Ronaldo, heredando la legendaria dorsal del portugués. Pese a eso, en las dos temporadas que lleva en el club ha estado más tiempo lesionado o cortado por su lamentable estado físico. Tanto así, que solo ha sumado 40 partidos, cinco goles y ocho asistencias.

😅👀 Eden Hazard, justo después de quedar eliminado de la #UCL con el @RealMadrid... pic.twitter.com/RsYNDa58YH — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 5, 2021

😡😡😡"¡HAZARD NO PUEDE SEGUIR en el Real MADRID ni un SEGUNDO MÁS!"



Tremendo ENFADO de @jpedrerol en el inicio de #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/qRMTidZXmv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 5, 2021

eden hazard llegando al vestuario del chelsea pic.twitter.com/IsieTk3hxh — mau (@redhotday) May 5, 2021

Llega con sobrepeso a la pretemporada y se va muerto de risa cuando es eliminado de Champions después de jugar un partido muy pobre.

Hazard sigue sin entender lo que significa el Real Madrid pic.twitter.com/sYhZCZKEjp — Andres Agulla (@aagulla_espn) May 5, 2021