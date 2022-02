El medio trasandino Olé consigna que “Jorge Acuña es un histórico futbolista chileno que brilló en el fútbol de su país y además supo jugar en Europa y alcanzó a tener una buena cantidad de partidos con la selección mayor. Y aunque paso por clubes importantes, lo recuerdan casi tanto por lo que hizo fuera de la cancha que por lo que demostró con la pelota en los pies”.

“Es que al hombre le encantaba el fútbol pero también le gustaba la noche y en un momento -en realidad en varios- esas dos pasiones no pudieron convivir. Un crack que pudo haber tenido una carrera más grande, pero que también sabe lo que es levantarse”, complementa el reconocido diario.

También recuerdan unas declaraciones del ex volante cruzado a The Clinic: “yo salí mucho, me preocupé de otras cosas y dejé el fútbol de lado. No sabía si iba a llegar vivo o no cuando salía. Mi mamá me llamaba al otro día para saber cómo estaba. (…) Mucho exceso. El tema del copete... Me daba lo mismo lo que mi familia pudiera sentir. Ahora pasó tiempo y me doy cuenta de todo, ahora estoy sobrio y lo puedo contar. Tengo que dar el ejemplo, no puedo estar chupando o con un cigarro. También fumé toda mi carrera”.

"Fui a comprar el último pack de cerveza para mí y para mi madre. Uno grande, me tenía que asegurar, ja. Y de ahí nunca más. Era eso o me iba a morir chupando. Pero no me costó nada”.

Cabe recordar que Kike Acuña debutó en el profesionalismo con Unión Española en 1999. Posteriormente vistió las camisetas de la UC, Feyenoord y Roosendaal en Países Bajos, la U, Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, Ñublense, San Felipe, Rangers y Cobresal.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.