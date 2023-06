Darío Osorio y Lucas Assadi no participaron de la tanda desde los doce pasos. La U quedó fuera de la Copa Chile tras caer en penales ante O’Higgins en el estadio Santa Laura. Los hinchas azules no podían creer que las dos "joyas" se ausentaron en la lista de pateadores.

Un fanático azul exclamó en Twitter: "Osorio y Assadi, las super mega hiper promesas del futbol chileno, ni siquiera fueron capaces de pedir patear en la tanda de penales. Sin palabras".

Danilo Díaz explica el bajón de los canteranos

“Los muchachos que muchas veces la hinchada pide, tanto a Assadi como a Osorio, aún no logran su consolidación. Ellos no son capaces por ahora de decirle a Pellegrino de que yo soy el titular. No han mostrado eso, no han tenido eso”, dice el Tenor del Pueblo en Radio ADN.

El comunicador considera que se marearon: “Yo creo que, entre tanta cifra, entre tanta cosa que empieza a hablarse a los cabros se les empieza a nublar la cabeza o no están tranquilos, no están bien y al final eso repercute en su rendimiento”.

Los azules cayeron en penales y quedaron fuera de Copa Chile.

Díaz profundiza su análisis. “No están jugando con frescura. No son jugadores frescos y un jugador de 18 años, 20 años, tiene que ser un jugador fresco, tiene que ser un jugador diferente”.

“Guardando las proporciones y las distancias, en Colo Colo uno ve a Damián Pizarro que no le embocaba, pero el jugador mantenía sus movimientos”.

“Quizás estaba más asentado en la titularidad por la circunstancia de que el técnico no creía en Lezcano y tampoco creía en Benegas y al final termina jugando él, pero acá los muchachos no encuentran la posición en la cancha”, cerró el periodista.