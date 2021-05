¿Por qué Arturo Vidal partió utilizando el número 23 en su camiseta?

En conversación con TNT Sports, el king recorrió su exitosa carrera, desde sus inicios hasta su último título con el Inter.

Así fue como el King recordó que “fue difícil al principio en Colo Colo. Es complicado llegar a ser profesional, están los mejores de Chile, todos los niños quieren salir de Colo Colo, Colo Colo es Chile. Me tocó probarme, pasar muchas cosas, meterme a los cadetes con los mejores, Colo Colo le pasaba por arriba a todos. Era difícil entrar”.

Pero, ¿qué pasó? “Había 23 jugadores, no llegaron tantos, se van quedando algunos y en un partido estábamos con un entrenador que no voy a decir, porque lo mataría, e hizo un 11 contra 11 y éramos 23. Me dejó afuera, yo fui el 23. Dos días después tenían que sacar jugadores del equipo. Era complicado. Pasaron muchas cosas. Tenía 13 o 14 años, es un golpe durísimo, con tantas cosas, sueños, tratar de sacar a la familia adelante”, recordó.

“Se complicaba todo. Pero llegó un ángel, el profe Hugo (González) que se me cruzó. Él me veía, me esforzaba aunque no jugaba, me dio la oportunidad y se fue abriendo el camino, muchas puertas, llegué al primer equipo y hoy estar acá. Él siempre me dijo que me preparara, que entrenara. Tomó a la generación ‘87, me dio confianza, cuando me vio preparado ya empecé a crecer. Hay mucha gente que se metió para ayudarme a crecer, era muy delgado, tenía poca fuerza. El profe Burgos creyó en mí, me citaba temprano a MEDS para sacar fuerza. El profe Juan (Ramírez) también, desde esa edad”, complementó.