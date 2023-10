Las redes sociales son claves para que el clásico entre Colo Colo y la Universidad Católica esté muy lejos de terminar. El ex campeón con los cruzados en 2005 insultó al "Peluca" después de que el central regalara su camiseta al público albo que llegó al estadio Monumental. ¡Lee más acá!

Maximiliano Falcón tuvo un intenso juego con Fernando Zampedri durante los 112 minutos que duró el clásico entre Colo Colo y la Universidad Católica en la tarde de este domingo en el estadio Monumental.

El uruguayo y el argentino sacaban chispas en cada duelo sobre el césped de Macul y con el 2-1 definitivo, Maximiliano Falcón corrió hasta una de las tribunas para regalar su camiseta: el momento fue captado por la transmisión oficial y Darío Conca aprovechó de enviar un mensaje.

El ex volante de la UC le escribió "vende humo" a Maximiliano Falcón por su gesto con la parcialidad que llegó hasta el Monumental a alentar a su equipo. Eso sí, el posteo no pasó inadvertido para la esposa del ex Rentistas que trató de payaso a Darío Conca.

Si bien el dardo de Darío Conca ya había encontrado más de 500 respuestas e incluso el de la esposa de Maximiliano Falcón, el asunto no llegó hasta ahí ya que fue el propio protagonista del video que volvió a postear en el insulto que le propinaron por las redes sociales.

La dura respuesta de Maximiliano Falcón a Darío Conca

"Déjalo mi vida, cinco minutos de fama quizás le hagan bien jaja. Vamos Colo Colo, el único grande", posteo Maximiliano Falcón en la respuesta que primero le dio su esposa al ex UC.