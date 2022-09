Por nivel de Solari en River: Tuiteros se burlan de José Luis Villanueva

El ex jugador de Colo-Colo la está rompiendo en River Plate, el delantero fue con un triplete la gran figura de River Plate en la goleada por 4-0 a Defensa y Justicia. El Pibe marcó su quinto gol con la camiseta banda sangre.

Hace un mes, el ex jugador de la UC se había mandando la siguiente frase sobre Solari: "Yo creo que va a estar en River unas temporadas, por el contrato, va a ir a México y después va a volver a Colo Colo”, tiró de entrada Villanueva, durante la edición de ESPN F360.

Para completar, Villanueva dijo que Solari no llegará a Europa: “Si comparo lo que estamos viendo de él hoy con los extremos europeos, no veo que tenga todas las condiciones de un extremo europeo. No tiene la habilidad de (Hakim) Ziyech, de (Riyad) Mahrez de (Ángel) Di María. No tiene la zancada ni la habilidad de Ángel o Joaquín Correa”, argumentó.



Los hinchas de Colo-Colo se lanzaron con todos en las redes sociales tras la gran actuación del Pibe en la Copa Argentina:

Solari la rompió en #ColoColo y ahora en #River con 21 años goleador, hizo mejor carrera que Villanueva que en Chile se le recuerda por llorón y haber sido campeón en Uzbekistán, que nivel de especialista tienen por Dios!! @jlvilla_a https://t.co/2iVjplMSum pic.twitter.com/v7GhqY00zs — Tanjiro del Colo (@TanjiroDelColo) September 1, 2022

En menos de una hora, otro doblete del pibe Solari en River. A este paso, antes de un año muy probablemente se lo lleve algún grande de Europa.



Villanueva, dedícate a otra cosa por favor... — Gonzalo Gálvez Torres (@gonzagalvez) September 1, 2022

Un gran Saludo para el weon malo de Villanueva, cuando se fue Solari, dijo que dudaba de su capacidad y que no estaba preparado, hoy hizo 3 y lleva 7 en 6 partidos jugados🤷‍♂️🤷‍♂️detras de un microfono es facil tirar mierda. pic.twitter.com/rD8bxevpWY — Luis Aravena Ringele (@RingeleLuis) September 1, 2022