Los últimos premios The Best marcaron la polémica en el mundo del fútbol debido a que muchos se mostraron en contra de que Lionel Messi se haya quedado con el premio al mejor futbolista de 2023. Nadie quedó indiferente a la coronación del astro argentino por sobre jugadores como Erling Haaland y es por esto que revelaron los votos recibidos de cada uno.

La votación fue realizada por capitanes, jugadores, prensa y fanáticos del fútbol. En la definición final fueron Haaland y Messi quienes quedaron empatados con la misma cantidad de votos, pero finalmente fue el actual jugador del Inter de Miami quien se quedó con el premio al recibir más votos de los distintos capitanes del mundo del fútbol.

En esta votación, Eduardo Berizzo y Gary Medel representaron a Chile. Por parte del DT, realizó una curiosa elección al destacar a Lionel Messi, Julián Álvarez y Marcelo Brozovic. Por su parte, el "Pitbull" se cargó también por Messi, Kevin De Bruyne y Kylian Mbappé, dejando ambos fuera al noruego Haaland.

Lionel Messi ganó el premio The Best.

Es importante destacar que estos premios corresponden a la temporada 2022-2023, motivo por el que muchos eligieron Messi en los premios The Best, todo esto al considerar el Mundial de 2022 y su desempeño con PSG. Sin embargo, Erling Haaland ganó absolutamente todo con el Manchester City, destacando por su gran poderío goleador.

Es así como la polémica se instaló en los premios The Best después de que muchos futbolistas, periodistas e hinchas acusaran en redes sociales que Lionel Messi no tenía los méritos suficientes para elevarse como el ganador del galardón. Sin embargo, fue elegido por sus propios colegas de profesión, quienes lo destacaron por su talento.