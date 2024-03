Por lesión de Fuentes: ¿Colo Colo aprovechará para traer un refuerzo?

Debido a la lesión de César Fuentes, quien estará mínimo seis meses fuera de las canchas, Colo Colo tiene la opción de traer un nuevo refuerzo pues así lo determinan las bases del torneo. Es por esto que el encargado de aclarar la situación fue Daniel Morón, quien se refirió a la posibilidad de concretar otro fichaje.

"Hoy está el plantel cerrado, no tenemos posibilidades de poder buscar a un jugador. Primero porque intentamos hacerlo antes que cerrara el libro de pases y no encontramos algo que fuera más de lo que nosotros teníamos. Y si no encontramos en ese momento, seguramente tampoco en este", dijo el actual gerente deportivo de Colo Colo.

Es así como de momento, la ilusión de todos los hinchas se apagó rápidamente por parte de Blanco y Negro, quien al parecer está decidido en no traer ningún refuerzo más a pesar de las constantes peticiones de Jorge Almirón. Recordar que el DT quedó esperando a un extremo y a un lateral derecho.

El plantel de Colo Colo está cerrado.

Es por esto mismo que Jorge Almirón quiere realizar una mini intertemporada durante este parón de selecciones, pues el entrenador tendrá que fortalecer el físico de sus jugadores para no seguir sufriendo lesiones. El plantel está corto de nombres y es por esto que no pueden permitirse más bajas de cara a lo que viene.

De esta manera Blanco y Negro terminó rápidamente con la ilusión de los hinchas, quienes estaban esperanzados en que la dirigencia trajera un nuevo nombre al equipo como reemplazo de César Fuentes. Es así como finalmente Jorge Almirón tendrá que subsistir con lo que tiene a su disposición en Copa Libertadores y Campeonato Nacional.