¿Por dejar La Roja? Nicolás Córdova le envía una indirecta a Berizzo

Nicolás Córdova tuvo que asumir de emergencia en el banco de La Roja debido a la sorpresiva renuncia de Eduardo Berizzo. Es por esto que después de caer ante Ecuador, el actual entrenador interino del país le mandó una indirecta al pupilo de Marcelo Bielsa.

"Esto fue algo circunstancial, lamentablemente fue una situación que generalmente no se da: los técnicos se van después o antes de una fecha FIFA, no entremedio. Trabajando en la selección y siendo uno de los pocos entrenadores que estaba a disposición, tomé este corto desafío de la mejor manera, con mucha responsabilidad", dijo Córdova tras el duelo.

En se mismo sentido, el entrenador no quiere ilusionarse con mantenerse en la Selección adulta y aseguró su principal objetivo en el país.

"Soy funcionario de la federación. Mi objetivo acá fue venir a hacer un proyecto de las selecciones juveniles. Estamos muy contentos con la puesta en marcha. Tuvimos una acogida maravillosa de los clubes. Hay que darle continuidad a eso. Lo que decida la federación no es asunto mío y tampoco me pronunciaré a si me gustaría o no. En ningún momento de mi corta carrera me candidateé a ningún puesto y esta no será la excepción", añadió Córdova.

En cuanto al partido de La Roja, recalcó que intentó plantear el encuentro de la mejor manera posible y valoró a los jóvenes de la Selección.

"Tratamos de preparar el partido de la mejor forma, espero que lo que decida la federación sea lo mejor para el fútbol chileno. Creo que tenemos mucha materia prima. Debemos generar un proceso a largo plazo para producir jugadores de nivel. Los chicos compitieron a un nivel muy alto, pero los mejores jugadores de Ecuador hoy son de nivel mundial", concluyó.