"Por decir la verdad": Acusan censura a Luis Marín en TNT Sports

El exarquero Luis Marín, hoy comentarista en TNT Sports, y su compañero Manuel de Tezanos, tuvieron un tenso debate en la última edición del programa Todos Somos Técnicos.

En el espacio, se comentaba lo ocurrido en el “arengazo” a Colo Colo de este viernes, donde una estructura publicitaria del estadio Monumental colapsó por culpa de un centenar de hinchas

“En los 90′ el fútbol no tenía los recursos que tiene hoy en día. Hoy el dirigente puede pagar, pero no quiere. Cuando haya un castigo como la gente, que el club que se manda una embarrada, va a ver un cambio”, partió cuestionando Marín.

“Yo participaba en la mesa de programación con el Sifup, y ahí llamaban los presidentes de los clubes para pedir por favor que cambiaran los horarios. Para no pagar una noche más de hotel, para no prender las luces del estadio, para que fuese menos gente y tener que pagar menos seguridad”, añadió el exarquero.

“¿Cómo fue la seguridad después del estallido social? ¿Y por qué después no? Porque no quieren gastar. Después del estallido pusieron seguridad como corresponde, ¿y pasó algo? Respóndeme po”, le reprochó Luis Marín a su compañero de estación.

“Tu podrás evitar que tiren menos cosas, pero no puedes llevarte detenida a la gente con guardias privados. Eso es lo que tiene que cambiar”, lanzó el comunicador, lo que también fue replicado por el exportero: “¿Es pega tuya cambiarlo? No. La pega nuestra es decir la verdad. Hay que intervenir el fútbol y eso no siempre se dice. Una cosa es contar estas cosas y otra es decir la verdad. No solo en el fútbol, en la sociedad”..

Luego, De Tezanos insistió en que es necesaria voluntad de parte de los clubes, a lo que Marín replicó que “no, es querer llevarse más plata al bolsillo. Esa es la realidad”.

“El fútbol está politizado y, mientras eso no deje de ser así, no habrá ningún cambio. Quizás cuando los jugadores se paren habrá cambios, y estamos cercanos a eso”, concluyó el exseleccionado, justo antes de ser enviado a comerciales.