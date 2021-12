Por culpa del Covid: Suspenden 9 partidos de la Premier

Por culpa del Covid: Un nuevo brote de contagios por Covid-19 en Europa, se trata de la variante Ómicron, que afectó a la Premier League.

A mitad de semana no se pudieron jugar los compromisos entre el Brentford vs Manchester United, Burnley vs Watford y Leicester vs Tottenham.

Entre estos clubes, El Manchester United aparece como los más afectados por los casos positivos. Debido a su complicada situación actual, tampoco podrían contar con gran parte de sus jugadores para el cruce de este sábado ante el Brighton.

A este panorama se le suma el enfrentamiento entre el Everton y el Leicester City. Con esto, de momento se han anunciado cinco partidos reprogramados.

Por otra parte, cabe recordar que hoy jugaron el Liverpool ante el Newcastle. En el compromiso fueron bajas Virgil Van Dijk, Fabinho y Curtis en el Liverpoll.

Jürgen Klopp entrenador de los "Reds" se refirió a los contagios: "Si el virus se fuera, sería el primero en parar, irnos a casa y esperar a que se hubiera ido, pero no va a ser el caso, así que, ¿cuál es el beneficio real de parar?"



#COVID19

Este sábado, arranca la fecha 18 de la #PremierLeague y la mitad de los partidos fueron suspendidos a causa del brote de #Covid_19

Everton-Leicester

West Ham-Norwich

Watford-Crystal Palace

Southampton-Brentford

M. United-Brighton pic.twitter.com/cuTnLx5r6U — Deporte Total (@deportetotal_bo) December 17, 2021

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.