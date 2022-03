El periodista nacional no estuvo de acuerdo con la presencia de Johnny con la indumentaria del "Bulla" celebrando el triunfo de los azules ante Unión Española.

"Aún cuando uno tenga perfectamente claro que Johnny Herrera es hincha de la U y ama a la U, en el rol en que está ahora, que es la vereda contraria, la vereda del frente; es deseable que sea objetivo", explicó de entrada el comunicador.

Para Solabarrieta, Herrera debe reevaluar su determinación. "Pienso que el deseo de Johnny es ser objetivo en cada uno de los comentarios. Pero en términos de imagen, llevar la camiseta de tu equipo a un estadio te resta cierta credibilidad, por lo menos en los rivales o en el tema de Colo Colo", reflexionó el periodista natalino.

"Siento que en la vereda en la que hoy están él y varios jugadores, es deseable mostrar que tu deseo es ser objetivo. Yo hubiese preferido que no. Ellos dan un paso que los lleva a la vereda del frente, y ese paso que ha dado muy bien por ejemplo Pato Yáñez, que se ha desmarcado y ha tenido un costo respecto del cariño que podría en un momento haber sentido", se explaya el hombre de ESPN.

"Cuando los ex jugadores comienzan carreras de comentarista, creo que deben desmarcarse rápidamente de su etapa de futbolista. Por eso me parece que lo de Johnny no es fiable. Cuando inicias una carrera como comentarista, mostrar objetividad incluso en términos de imagen es lo mejor que puedes hacer", completa el comunicador.

