“¡Ponte firme!”: Cristián Caamaño criticó duramente a Esteban Valencia

El periodista deportivo, Cristián Caamaño, se refirió a la situación que vive actualmente Esteban Valencia en la banca de Universidad de Chile.

Esteban Valencia llegó a tomar una banca incendiada tras la salida de Rafael Dudamel de Universidad de Chile. Los dirigentes pretendían mantenerlo sólo como entrenador interino, pero los resultados que ha conseguido hasta ahora por el ex jugador azul los hacen dudar. Situación a la que se refirió Cristián Caamaño.

En Radio Agricultura, fue Patricio Yáñez quien comenzó con su reflexión al respecto. "Valencia ha movido la aguja, le dijeron saca los máximos puntos posibles, porque tenemos armada la nueva estructura. Pero se ha demorado, va a llegar el nuevo gerente deportivo y no sé si va a llegar con un técnico nuevo".

"Se la está poniendo difícil a la dirigencia, no sé si es el técnico para la U. Pero en términos de sacar resultados, ha sumado más que ha perdido en esta pasada", continuó el histórico ex jugador de la Selección Chilena.

Te puede interesar: Cristián Caamaño destruyó a Gustavo Poyet por pedir refuerzos en la UC

Tras eso, fue el periodista Cristián Caamaño quien tomó la palabra para analizar de una manera muy crítica la situación. "Va a llegar un nuevo refuerzo a la U,¿Este refuerzo quién lo trae? Eso es lo que no se entiende. Valencia va a recibir a un jugador que quizás no necesita".

"Esto es lo que no entiendo de Valencia. Sigue con su discurso, de 'no me han dicho nada y no va a cambiar mi condición'. ¡Cuál es tu condición hombre! ¡Ponte firme!. Lo veo calladito, debajo del poncho...", continuó.

Ante eso, Yáñez intervino y le respondió al comunicador: "Es interino, no puede perder la pega, son sus ingresos, es su trabajo. No le pongamos la mochila a Valencia".

Situación ante la cual Caamaño se indignó. "Debe decir 'Merezco quedarme'. No lo culpo tampoco, pero gustaría que lo ratificaran para que se empodere. Un hombre que tiene una historia grande en la U, tiene que tener la espalda suficiente para plantarse".

"¿No le has visto la espalda? ¿Cómo juega el equipo? Valencia ha conseguido lo que no consiguió ni Dudamel, ni otros técnicos que tuvo la U. Los jugadores se la juegan por él", cerró Yáñez.