Polola de Raimundo Rebolledo salió a defenderlo en las redes sociales

Polola del lateral de la UC se lanzó con todos en Instagram tras las duras críticas que recibió su novio después de la derrota cruzada ante Palestino.

La novia del jugador, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje para enviarle su apoyo en el momento de crisis que viven los de San Carlos de Apoquindo. "Y Algún día va a llegar el momento y lugar en que te valoren como lo hacemos quienes te conocemos, persona hermosa, esforzada y talentosa. Siempre contigo nene", escribió Fernanda junto a una fotografía de los dos.

"¿Cómo en la cantera no habrá un lateral mejor que Parot o Catuto?", "Catuto, Gato Silva, Parot a nadie, no corren, no mojan la camiseta", "Era mucho pedirle una buena a Catuto este semestre. Horrible desempeño, todo el año bajísimo", "¿Catuto sabrá terminar bien una jugada?" y "No puedo entender que siendo profesionales, saquen un centro como el de Catuto recién", escribieron algunos usuarios en Twitter.

#LosCruzados creo q hasta yo jugando a la pelota en educacion basica, tiraba mejores centros que el catuto rebolledo — PIÑERA PAYASO, PARIS MENTIROSO #BoricPresidente (@ShingoChile) August 28, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 18.

Miércoles 25 de agosto



Deportes Antofagasta vs. Palestino. 14:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Unión La Calera vs. Colo Colo. 16:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Universidad Católica vs. Ñublense. 19:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Jueves 26 de agosto

Deportes La Serena vs. Audax Italiano. 14:00 horas. Estadio La Portada.

Santiago Wanderers vs. Unión Española. 16:30 horas. Estadio "Elías Figueroa".

O'Higgins vs. Everton. 19:00 horas. Estadio El Teniente.

Cobresal vs. Huachipato. Por programar.

Club Libre: Universidad de Chile

PARTIDOS DESTACADOS:

Colo-Colo visitará a los caleranos el miércoles a las 16:30 horas en el Nicolás Chahuán

La UC recibirá a Ñublense en San Carlos de Apoquindo el miércoles a las 19:00 horas.

Wanderers recibirá a Unión Española en el Elías Figueroa el jueves a las 16:30 horas.