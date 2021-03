Polola de Enzo Roco entregó detalles de su sensual emprendimiento

Leticia Ribeiro lanzó su nueva Pyme de Lencería. "Son diseños elegantes", aseveró.

La novia del ex UC le dejó un romántico mensaje tras el partido de su novio: "Jugaste pero increíble, estoy muy orgullosa de ti", escribió sobre un video donde aparece a modo selfie felicitándolo: "Mira el Enzo Roco, partidazo ¡ese es mi hombre! Te amo".

En la entrevista con LUN, la joven de 25 años dio a conocer detalles de cómo se conoció con Roco en México, donde ella se encontraba modelando y estudiando arquitectura: "Nos conocimos en una disco cuando Enzo estaba de vacaciones. Ya nos habíamos visto antes pero nunca nos hablamos, pero esa noche me lancé con todo no más jajaja. Hablamos y bailamos toda la noche. Hasta samba. Y de ahí nunca más dejamos de hablar y aquí estoy con este muchacho".

"Me encanta su simpleza, su humildad, el cuidado que tiene con sus cercanos, tanto la familia como amigos, e incluso hasta con personas que no conoce. Obviamente me encanta su estatura (1.91), porque puedo usar tacones de 15 centímetros jajaja. Ah, y amo su sonrisa, sus ojos cafés con sus pestañas largas y un físico que mantiene muy bien jajaja".