Pollo Véliz, histórico jugador de Colo-Colo analizó la posible salida del Peluca de Pedreros, Véliz se lanzó con todo en contra del DT y del defensor.

"No sé por qué lo dejan partir, si no era tan imprescindible para Colo Colo (en tono irónico). Pero es un jugador ahí nomás, por algo ahora está de suplente, Amor le ganó el quien vive", dijo el ex DT de la selección sub 17.

Luego, sobre el estratega albo indicó que "tanto que habló Quinteros de que necesitaba otro central y ahora a buenas a primeras deja partir a Falcón".

"Esto demuestra a todas luces que no hay una política clara en la conformación de los planteles, aquí prevalece nada más que el dinero y las oportunidades, como lo dijo Martín Rodríguez, que era una gran opción para él", agregó.

Por último, Leonardo Véliz le mandó un mensaje a los jugadores: "Que los jugadores se midan en las palabras, que no empiecen a besar la insignia, el escudo… todo lo que dicen es pura hipocresía, aquí prevalece el dinero y no piensan en lo que dice la hinchada. Se demuestra que Falcón no era el jugador que todos decían", cerró.

Programación Fecha 14 del Campeonato Nacional 2021

Domingo. 11:30 hrs. Estadio CAP: Huachipato vs Unión La Calera

Domingo. 13:30 hrs. Municipal de La Cisterna: Palestino vs Unión Española

Domingo. 16:00 hrs.: Estadio El Teniente: Universidad de Chile vs Universidad Católica

Domingo. 20:00 hrs.: Estadio Nicolás Chahuán: Deportes Melipilla vs Colo Colo

Lunes. 14:30 hrs.: Estadio La Portada: Deportes La Serena vs Deportes Antofagasta

Lunes. 18:00 hrs.: Estadio Nelson Oyarzún: Ñublense vs O´Higgins

Lunes. 20:30 hrs.: Estadio La Granja: Curicó Unido vs Santiago Wanderers

Martes. 20:30 hrs. Estadio Sausalito: Everton vs Cobresal