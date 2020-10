El reconocido periodista argentino no tuvo clemencia con el ex DT de la U.

Samapoli no dejó una buena impresión en el hincha trasandino, el estratega tuvo una débil performance en el Mundial de Rusia y los medios le siguen sacando en cara aquella actuación.

"Al Mundial de Rusia no fuimos, ahí no participó Argentina. Llamas a la FIFA y te dicen que no estuvo la Argentina. Nos eliminó antes Sampaoli, no nos eliminó Francia, nos sacó Sampaoli del Mundial", señaló el Pollo en 90 Minutos.

El equipo de Sampaoli que previamente había clasificado a dicho certamen de manera agónica, no cumplió un buen papel y terminó siendo eliminada en la instancia de octavos de final.

El equipo comandado por el ex DT de la Roja logró sortear la fase de grupos, tras ello, Argentina chocaba ante Francia y a pesar de que estuvo 2-1 arriba en el marcador, los europeos le pasaron por encima a los dirigidos por el casildense en un brillante segundo tiempo.

#Video ¡DURÍSIMO! "En Rusia no nos eliminó Francia, nos eliminó Sampaoli" ¿Estás de acuerdo con el Pollo Vignolo? #90MinutosESPN. https://t.co/9UR0tLYB3z — SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2020