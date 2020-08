El periodista trasandino confesó que el delantero charrúa quedó afectado con la noticia de su salida del Barcelona.

Medios españoles aseguran que el nuevo entrenador lo llamó por telefóno para avisarle que no está en sus planes para la próxima temorpada. El ariete quedó molesto por la forma en que se dio y por la frialdad y nula comunicación con la directiva que lo llevó alguna vez desde Liverpool hasta el Nou Camp.

Así lo reveló Sebastián Pollo Vignolo. “Tengo relación con Luis, puedo hablar. Con Leo en este último tiempo no, traté de no molestarlo. Me gusta el Barcelona y son tipos sudamericanos que uno admira. Con Arturo Vidal no tengo relación, pero Suárez me gustaría que fuera argentino, lo quiero para mí”, manifestó a modo de introducción en 90 Minutos de FOX Sports.

“Pude hablar con él y lo noté dolido, angustiado, con bronca, pero no por la decisión que puede tomar un entrenador que conoce las reglas del juego, que uno puede gustar más o menos, sino por la forma. No sólo del entrenador, que ni siquiera ha conocido, sino por la directiva del Barcelona”, aseguró.

Para cerrar, advirtió que: “no lo llamó ni el presidente, ni el director deportivo, ni el que maneja el fútbol. Luis Suárez está angustiado, triste, caliente, de todo un poco. Pero no por agarrar el bolso e irse de Barcelona, donde se sentía a gusto, se convirtió en compinche de Messi. Los futbolistas saben que seguirán siendo amigos, pero está molesto por la forma”.