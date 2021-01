El ex jugador de los albos analizó el pésimo momento que vive el cuadro popular.

El "Pollo" cree que el Quinteros está en la cuerda floja y se atrevió a dar a su candidato para la banca del elenco popular, en reemplazo del criticado estratega argentino nacionalizado boliviano.

"Me gustaría ver a Miguel Ramírez en Colo Colo, me gustaría que volviera, me gusta la dupla con Marcelo Oyarzún (PF), ellos conocen el club, vivieron momentos exitosos en Colo Colo, creo que esa dupla perfectamente podría llegar, y te aseguro que tendrían más éxito de los que han pasado por el club anteriormente", comenzó diciendo.

El ex puntero de los albos cree que el "Cheito" está capacitado: "Miguel ha hecho una carrera tranquila, bien metódico, sus declaraciones lo delatan como una persona que es más equilibrada, y yo creo que tiene condiciones para llegar a Colo Colo, y si llega creo que habrá una unión entre los tres estamentos de una institución, como son los dirigentes, cuerpos técnicos y los jugadores, y de allí empezar a crear una política deportiva, una filosofía institucional", agregó acerca del entrenador de Santiago Wanderers.